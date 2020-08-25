Объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.

Всего в списке значится 26 футболистов.



Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи“), Антон Шунин (»Динамо»).



Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба — «Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА),



Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба — «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).



Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал»), Фёдор Смолов («Локомотив»).

Евгений Луценко и Андрей Мостовой вызваны в состав сборной России впервые.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с Сербией на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало — в 21:45 мск. Игра с Венгрией начнётся 6-го числа в 19:00 мск и пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».