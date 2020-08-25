Мостовой: Соболеву нужно закрыть конфликт с Дзюбой, должно же быть уважение к старшим

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал невызов в национальную команду нападающего «Спартака» Александра Соболева из-за конфликта с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Это рабочий момент, ничего страшного нет, но конфликт нужно будет разрешить. Один может позвонить другому, также они могут встретиться с Черчесовым. Видно, что Соболев по-любому будет в сборной, если продолжит так играть. Таких случаев в любой сборной были тысячи. В мои времена тоже такое было, но не афишировалось, да и интернета не было с телефонами. Фамилии называть не буду, но было и такое, а футболист спрашивал, кого вызвали, а после этого говорил, что не поедет на сбор.



Повлияла именно словесная перепалка на поле, но не нужно из этого раздувать и вспоминать про сравнения и тому подобное. Но закрыть конфликт нужно Соболеву, потому что Артёму за 30 лет, а Соболева год назад никто не знал. Уважение к старшим же должно быть, тем более мы не знаем, кто там кого на что послал, слов мы не слышали. Если ты взрослому человеку что-то сказал, то должен первый подойти и извиниться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.