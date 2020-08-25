«Тамбов» — «Сочи»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Сочи» на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Обухов, Костюков, Карапетян.



Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Головня, Карасёв, Килин, Кабахидзе, Балашов, Панченко, Онугха.



«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Маммана, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Антон Заболотный, Жоаозиньо.



Запасные: Николай Заболотный, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Набиуллин, Попов, Колдунов, Боковой, Руденко.

«Сочи», набрав 8 очков в 4 матчах, занимает в турнирной таблице РПЛ 3-е место, «Тамбов» (3) расположился на 14-й строчке. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку также входит «Спартак» (8).