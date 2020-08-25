Черчесов: вызвали в сборную России Нойштедтера и Кузяева, чтобы их поддержать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил своё решение о вызове в национальную команду защитника Романа Нойштедтера и полузащитника Далера Кузяева, которые не имеют игровой практики.

«С Нойштедтером недавно говорил, он скоро будет тренироваться с командой, чтобы быть в состоянии. Они постоянно тренируются. Мы хотим их и поддержать, плюс новые имена в один раз сложно собирать. Поэтому остановились на тех, кого мы хорошо знаем. Думаю, в течение двух недель они определятся с клубами и будут нам помогать. Но они и сейчас готовы сделать.

Нас не порадовало, что Бакаев присел на скамейку. Но с другой стороны, это звоночек. К тому же он после болезни. Надо понять, какая причина. С «Локомотивом» он сыграл на хорошем уровне. Мы должны для себя понять, почему с ним была такая ситуация. На последних наших сборах он проявлял лучшие качества. Это игрок, на которого мы рассчитываем.

Со здоровьем у Смолова всё хорошо, разговаривал с ним. Не знаем, какие задания игроки получают у себя в командах. Он был в Испании, этот период обговорим. Видим у него изменения после этого периода. Хочется, чтобы он добавлял и к Лиге чемпионов подошёл в хорошем состоянии.

В чём он прибавил? В том, что в первой же игре, где он недобежал, ему про это сразу сказали. После этого он стал добегать. В последней игре этого уже не было. Хочется, чтобы он это сохранял. Поздно перестраивать сознание", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.