Черчесов: Луценко будет только на матче с Сербией, в Венгрию он не полетит

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко.

«Мы давно их знаем, Мостовой хорошо провёл сезон в «Сочи», сейчас в «Зените» постоянно выходит на замену, тренер ему доверяет, сделал голевой пас в последней игре. Миранчук получил травму, поэтому вызвали.

Луценко – один из лучших бомбардиров, сезон начал убедительно, свои голы забивает, на команду работает. Надо поближе с ним познакомиться и понять, на что мы вместе можем рассчитывать. Луценко будет только на первом матче, в Будапешт он не полетит. У него нет визы, но это полбеды. Паспорт у него заканчивается в ноябре, поэтому в таком сроке паспорт никто на даёт. Ситуация такая, какая есть. Такие моменты бывают, но это надо отслеживать", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.