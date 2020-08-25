Педро стал игроком «Ромы»

Бывший полузащитник «Челси» Педро Родригес стал игроком «Ромы», сообщает пресс-служба римского клуба. Контракт испанского футболиста с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Я рад быть здесь, в «Роме». Я взволнован этим вызовом и буду прикладывать все усилия, чтобы достичь общих целей в ближайшие сезоны. Я хочу поблагодарить фанатов за оказанный мне приём. Надеюсь сделать их счастливыми», — отметил Педро.

Педро выступал за «Челси» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Барселоны». В минувшем сезоне он провёл 11 матчей в английской Премьер-лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.



Педро является воспитанником «Барселоны». В структуре сине-гранатовых испанец был с 2004 года. За основной состав каталонского клуба Педро выступал 10 лет — с 2005 по 2015 год. Провёл более 300 матчей и забил почти 100 голов.