«Барселона» подтвердила, что получила запрос от Месси на уход из клуба

«Барселона» подтвердила информацию, что аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение покинуть клуб, сообщает Football Espana.

По данным источника, футболист подал запрос на уход из «Барселоны», но клуб намерен приложить усилия, чтобы уговориться его остаться. Сообщалось, что футболист решил воспользоваться опцией в контракте, которая позволяет расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.



Напомним, интерес к аргентинцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Интер».



В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.