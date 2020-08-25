Созин: Магкеев загулял и выбрал другую жизнь, а мог сейчас попасть в сборную России

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал выбор футболистов, вызванных в сборную России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.
«Сейчас, в период после пандемии, наступил самый сложный период для выбора состава сборной. Все команды в разном состоянии, поэтому выбрать лучших Черчесову очень сложно.
Центральный защитник – проблемная позиция, не обсуждается только выбор Джикии. Почему же выбор пал на Нойштедтера? Все говорят – он без клуба, не играл последнее время. Все удивляются. Но кого ещё вызвать? Остаются Беляев, Лысцов, Чистяков и Бурлак. Кто из них мог бы сыграть? Лысцов – хороший вариант, играл в Европе, но сейчас ушёл в «Локомотив» и сидит. Зачем он ушёл туда? Чтобы не играть? Молодой, перспективный, надо было идти туда, где постоянная игровая практика. Где логика перехода в «Локо»?
Второй момент – травма Баранова. Железный выбор после него – Магкеев: высокий, мобильный жёсткий игрок. Черчесов следил за ним, но парень решил загулять. Любой тренер, глядя на такие загулы, скажет — это не ко мне. Магкеев загулял и выбрал другую жизнь, а мог сейчас попасть в сборную. Руководство «Локо» заявляло, что игроки будут задыхаться от плотного графика, но мы видим, что они ещё и гулять успевают. Молодым игрокам надо играть, а раз не играете – получите Нойштедтера», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 25 августа 2020
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