«Лидс» согласовал трансфер форварда «Валенсии» Родриго

Нападающий «Валенсии» Родриго станет игроком «Лидс Юнайтед», утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, английский клуб заплатит за футболиста € 30 млн плюс бонусы. Условия личного контракта игрока будут согласованы в ближайшее время. Дата медицинского обследования уже назначена. На трансфере форварда настоял главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса.

Родриго перешёл в «Валенсию» летом 2015 года из лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила € 30 млн. В минувшем сезоне 29-летний форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Испании (23 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал семь результативных передач, а также получил две жёлтые и одну красную карточки.

«Лидс Юнайтед» по итогам прошлого сезона завоевал путёвку в Премьер-лигу.