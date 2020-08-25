«Лидс» согласовал трансфер форварда «Валенсии» Родриго

Нападающий «Валенсии» Родриго станет игроком «Лидс Юнайтед», утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, английский клуб заплатит за футболиста € 30 млн плюс бонусы. Условия личного контракта игрока будут согласованы в ближайшее время. Дата медицинского обследования уже назначена. На трансфере форварда настоял главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса.
Родриго перешёл в «Валенсию» летом 2015 года из лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила € 30 млн. В минувшем сезоне 29-летний форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Испании (23 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал семь результативных передач, а также получил две жёлтые и одну красную карточки.
«Лидс Юнайтед» по итогам прошлого сезона завоевал путёвку в Премьер-лигу.
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