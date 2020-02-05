Президент «Валенсии»: предложение «Барселоны» по Родриго не было подкреплено деньгами

Президент «Валенсии» Анил Мёрфи рассказал, почему клуб отказал «Барселоне» в трансфере нападающего Родриго Морено.

«Я получил много звонков по нашим игрокам. Было много предложений. В конце концов, если предложение очень хорошее, то мы должны принять его, так как являемся ответственным клубом. Перед тем как купить игрока, мы должны кого-то продать. Мы должны управлять своими финансами. Интерес к Родриго — это нормально, в прошлый раз был «Атлетико», а теперь — «Барселона».

Но в случае с «Барселоной» мы не получили достойного предложения, которое отражало бы высокий уровень игрока. Все на рынке знали о наших требованиях. Если ты можешь предложить реальные деньги, то всё отлично. Но если ты не можешь гарантировать точный вид платежа, мы не будем иметь с этим дело. Мы не будем принимать предложения, которые не подкреплены деньгами, так как это дестабилизирует игрока», — приводит слова Мёрфи Batzine.