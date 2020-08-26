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Опубликован факс, в котором Лионель Месси просит «Барселону» отпустить его

Опубликован факс, в котором Лионель Месси просит «Барселону» отпустить его
Футбол / Испания 0

Опубликован факс, который нападающий Лионель Месси направил «Барселоне», где просит отпустить его из клуба.

«В соответствии с настоящим письмом, я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях, с уважаемым клубм, защищая себя пунктом № 24, который позволяет мне пользоваться этим правом

Я ценю все возможности личностного роста и профессиональной подготовки, которые были предоставлены мне в течение рабочего времени. Однако, личные мотивы заставили меня принять это трудное решение, которое, я надеюсь, будет встречено руководством наилучшим образом», — говорится в письме.

Посмотреть фото факса можно в «твиттере» ESPN Fútbol Club Argentina

В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

«Барселона» подтвердила, что получила запрос от Месси на уход из клуба
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