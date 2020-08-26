Экс-полузащитник «Спартака» Мельгарехо подписал контракт с «Расингом»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо подписал контракт с аргентинским «Расингом Авельянеда».

«В поиске новых приключений и побед на моём пути возник один из самых пылких и великих клубов — «Расинг». Я исполню свою мечту и сыграю в одном из самых важных турниров в мире — Кубке Либертадорес. Обещаю, что в этом новом испытании покажу свой профессионализм и лучшее выступление», — написал Мельгарехо на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Лоренсо Мельгарехо в "Инстаграме".

Мельгарехо выступал за «Спартак» с 2016 года. За это время принял участие в 116 матчах и забил 17 мячей. В составе «Спартака» Мельгарехо — чемпион и обладатель Суперкубка России.