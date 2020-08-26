«Сельта» интересуется экс-форвардом «Спартака» Зе Луишем. «Порту» просит за него € 10 млн
«Сельта» интересуется форвардом «Порту» Зе Луишем, сообщает A Bola.
По данным источника, «Сельта» также заинтересована в услугах форварда «Севильи» Карлоса Фернандеса и рассматривает Зе Луиша в качестве альтернативы. Сообщается, что «Порту» готов расстаться с игроком не менее чем за € 10 млн.
Зе Луиш перешёл в «Порту» из московского «Спартака» летом 2019 года. В составе красно-белых Зе Луиш провёл четыре года, стал чемпионом (2016/2017) и обладателем Суперкубка (2017) России.
В минувшем сезоне форвард провёл 30 матчей во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 9 забитых мячей и отдал 2 результативные передачи.
В сезоне-2019/2020 «Порту» стал чемпионом Португалии, набрав 82 очка в 34 матчах.
Экс-полузащитник «Спартака» Мельгарехо подписал контракт с «Расингом»
- 26 августа 2020
-
14:34
-
14:13
-
13:56
-
13:36
-
13:35
-
13:16
-
13:08
-
12:54
-
12:49
-
12:44
-
12:25
-
12:17
-
11:51
-
11:40
-
11:16
-
11:15
-
10:57
-
10:55
-
10:41
-
10:08
-
10:05
-
09:58
-
09:48
-
09:45
-
09:23
-
09:22
-
08:53
-
08:30
-
06:42
-
06:01
-
05:44
-
04:19
-
03:47
-
03:24
-
03:08
Партнерский контент