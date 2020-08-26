«Сельта» интересуется экс-форвардом «Спартака» Зе Луишем. «Порту» просит за него € 10 млн

«Сельта» интересуется форвардом «Порту» Зе Луишем, сообщает A Bola.

По данным источника, «Сельта» также заинтересована в услугах форварда «Севильи» Карлоса Фернандеса и рассматривает Зе Луиша в качестве альтернативы. Сообщается, что «Порту» готов расстаться с игроком не менее чем за € 10 млн.

Зе Луиш перешёл в «Порту» из московского «Спартака» летом 2019 года. В составе красно-белых Зе Луиш провёл четыре года, стал чемпионом (2016/2017) и обладателем Суперкубка (2017) России.

В минувшем сезоне форвард провёл 30 матчей во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 9 забитых мячей и отдал 2 результативные передачи.

В сезоне-2019/2020 «Порту» стал чемпионом Португалии, набрав 82 очка в 34 матчах.