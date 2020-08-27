Черчесов отреагировал на новость, что Соболев и Дзюба помирились

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о мирном исходе конфликта между нападающим «Спартака» Александром Соболевым и форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.



«Cегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артёмом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт. Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остаётся в числе кандидатов в национальную команду. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.



25 августа был объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций против Сербии и Венгрии. Александр Соболев не получил вызова из-за конфликта с Артёмом Дзюбой.

Черчесов: Соболев сам открыл ситуацию с Дзюбой, он и должен её закрыть