Черчесов: Соболев сам открыл ситуацию с Дзюбой, он и должен её закрыть

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал конфликт нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Одно дело: Оздоев и Джикия, где был рабочий момент. Здесь ситуация глубже. У Соболева было несчастье, я выразил ему соболезнования. Но здесь тот случай, когда Соболев, не знаю по какой причине, эту тему с Дзюбой открыл. Я никого здесь не поддерживаю. Артём – капитан команды, который год он показывает своё мастерство. Соболев стремится в сборную, но позволил себе вещи, которые в моём понимании, он не должен себе позволять. Он эту тему открыл, он и должен её закрыть. Это рабочий момент», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.