Черчесов: Соболев сам открыл ситуацию с Дзюбой, он и должен её закрыть
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал конфликт нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«Одно дело: Оздоев и Джикия, где был рабочий момент. Здесь ситуация глубже. У Соболева было несчастье, я выразил ему соболезнования. Но здесь тот случай, когда Соболев, не знаю по какой причине, эту тему с Дзюбой открыл. Я никого здесь не поддерживаю. Артём – капитан команды, который год он показывает своё мастерство. Соболев стремится в сборную, но позволил себе вещи, которые в моём понимании, он не должен себе позволять. Он эту тему открыл, он и должен её закрыть. Это рабочий момент», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Соболев не попал в заявку сборной России из-за конфликта с Дзюбой
- 25 августа 2020
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