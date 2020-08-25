Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов: Соболев сам открыл ситуацию с Дзюбой, он и должен её закрыть

Черчесов: Соболев сам открыл ситуацию с Дзюбой, он и должен её закрыть
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал конфликт нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Одно дело: Оздоев и Джикия, где был рабочий момент. Здесь ситуация глубже. У Соболева было несчастье, я выразил ему соболезнования. Но здесь тот случай, когда Соболев, не знаю по какой причине, эту тему с Дзюбой открыл. Я никого здесь не поддерживаю. Артём – капитан команды, который год он показывает своё мастерство. Соболев стремится в сборную, но позволил себе вещи, которые в моём понимании, он не должен себе позволять. Он эту тему открыл, он и должен её закрыть. Это рабочий момент», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Соболев не попал в заявку сборной России из-за конфликта с Дзюбой
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020