Орлов: Дзагоев вошёл в историю кричалкой про «Зенит». Лучше бы он хорошо играл

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Алане Дзагоеве.

«Слышал от Дзагоева кричалку про „Зенит“. Этим он и вошёл в историю. Лучше бы он хорошо играл в футбол. Ничего у него не получилось. Проходил в перспективных, потом начали рваться мышцы, по-разному вёл себя, дерзил. В общем, он не состоялся», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».

30-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (два — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1) Дзагоев получил травму. По результатам МРТ у футболиста диагностировано повреждение мышцы задней поверхности бедра.