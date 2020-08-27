Орлов: Дзагоев вошёл в историю кричалкой про «Зенит». Лучше бы он хорошо играл
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Алане Дзагоеве.
«Слышал от Дзагоева кричалку про „Зенит“. Этим он и вошёл в историю. Лучше бы он хорошо играл в футбол. Ничего у него не получилось. Проходил в перспективных, потом начали рваться мышцы, по-разному вёл себя, дерзил. В общем, он не состоялся», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».
30-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (два — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1) Дзагоев получил травму. По результатам МРТ у футболиста диагностировано повреждение мышцы задней поверхности бедра.
Орлов: фильм про Стрельцова — бездарный. Всё неправда, особенно обидно за Симоняна
- 28 августа 2020
-
00:06
-
00:01
- 27 августа 2020
-
23:24
-
22:57
-
22:38
-
22:34
-
22:21
-
22:16
-
22:00
-
21:54
-
21:47
-
21:46
-
21:32
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:43
-
20:43
-
20:27
-
20:26
-
20:19
-
20:11
-
19:47
-
19:42
-
19:21
-
19:16
-
18:57
-
18:56
-
18:46
-
18:37
-
18:30
-
18:17
-
18:10
-
17:53
-
17:49
Партнерский контент