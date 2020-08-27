Орлов: фильм про Стрельцова — бездарный. Всё неправда, особенно обидно за Симоняна

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о фильме «Стрельцов», который вышел на экраны в 2020 году.

«Хорошо знаю Валерия Баринова. Замечательный актёр, но Хрущёва играет бездарно. И вообще, этот фильм про Стрельцова — бездарный. Всё настолько неправда! Зачем они называют настоящие фамилии, а весь сюжет придумали? Ну всё неправда! Особенно обидно за Симоняна. История с Микояном — трепотня, кто-то придумал.



Старик Никита Палыч, которому 12 октября исполняется 94 года, сейчас это услышал и сказал мне: „Гена, представляешь?!“ Это ужасно. Симонян был замечательным футболистом, ему не надо было, чтобы Микоян или кто-то ещё звонил. Тогда в футболе вообще этого не было. Да и сейчас такого тоже нет. Вот позвонит Путин и скажет: „Поставьте этого играть!“ Вы что, думаете, его поставит Черчесов? Нет. Если уважает себя, как тренера, никогда не поставит. Ну если попросят поставить звезду, то поставит, конечно. Но чтобы ставить левого…



Стрельцов во время Олимпийских игр был травмирован. Тогда вынужденно поставили Симоняна. Что касается медали, Никита Палыч мне подтвердил, что отдавал её Стрельцову со словами: „Эдик, ты столько сыграл“. Тот ответил: „Нет-нет“. В кино эту фразу оставили, но всё остальное… Придумали с этим изнасилованием. Всё придумано. Ужасно, неприятно», — сказал Орлов в эфире «ГСО Live».