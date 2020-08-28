Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди сменил игровой номер

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди принял решение поменять игровой номер. Новость об этом пресс-служба парижан сопроводила красочным видеороликом в своём «твиттере». В сезоне-2020/2021 футболист будет носить на футболке номер 9. Именно под ним форвард выступал в «Интере».



Ранее Икарди выступал под номером 18. В минувшем сезоне он провёл 20 матчей и забил 12 мячей. Номер 9 до этого момента принадлежал Эдинсону Кавани. Контракт уругвайского нападающего с «ПСЖ» истёк в июне, поэтому он покинул клуб на правах свободного агента.



Кавани выступал за парижский клуб с 2013 года – провёл 200 матчей и забил 138 голов. Главными претендентами на форварда являются «Ювентус» и мадридский «Реал».

Просмотреть видео можно в "твиттере" ПСЖ