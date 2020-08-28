Златан Ибрагимович подтвердил, что останется в «Милане»
Нападающий Златан Ибрагимович подтвердил, что останется в «Милане».
«Как и сказал, я только разогревался», — написал Ибрагимович на своей странице в «Инстаграме», упомянув аккаунт «Милана».
Посмотреть фотографию можно на странице Златана Ибрагимовича в "Инстаграме".
Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей. Также Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в 2011 году стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.
«Милан» набрал 66 очков в 38 матчах и занял 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус».
«Милан» договорился о продлении контракта с Ибрагимовичем до 2021 года
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