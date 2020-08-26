«Милан» договорился о продлении контракта с Ибрагимовичем до 2021 года
«Милан» договорился о продлении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем до 2021 года, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По данным источника, Ибрагимович получит € 6 млн, бонус € 500 тыс. и ещё столько же в случае, если «Милан» выйдет в Лигу чемпионов.
Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей. Также Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в 2011 году стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.
«Милан» набрал 66 очков в 38 матчах и занял 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус».
Мальдини: приоритет «Милана» — подписать контракт с Ибрагимовичем в ближайшее время
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