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Полузащитник мадридского «Реала» Диас близок к переходу в «Милан»

Полузащитник мадридского «Реала» Диас близок к переходу в «Милан»
Футбол / Испания 0

Фланговый полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас в ближайшее время может перейти в «Милан». Испанский вингер пополнит ряды красно-чёрных на правах аренды с правом дальнейшего выкупа. Сторонам осталось уладить последние детали, после чего сделка будет завершена, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Диас начал взрослую карьеру в «Манчестер Сити», за три сезона вышел на поле 20 раз и отметился четырьмя забитыми мячами. В 2019 году он подписал контракт с мадридским «Реалом». В сезоне-2019/2020 провёл 16 матчей и забил два гола.

21-летний футболист имеет на счету титулы чемпиона Англии (2017/2018) и чемпиона Испании (2019/2020). Интернет-портал Transfermarkt оценивает Диаса в € 13,5 млн.

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