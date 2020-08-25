«Милан», интересовавшийся Ал. Миранчуком, вступил в переговоры по полузащитнику «Реала»

«Милан» вступил в переговоры по 21-летнему испанскому атакующему полузащитнику мадридского «Реала» Браиму Диасу, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, «Милан» желает оформить переход игрока в формате аренды с правом выкупа. Однако такой вариант сделки может не устроить мадридский «Реал», который видит перспективу в игроке и не желает терять его на постоянной основе. «Милан» находится в постоянном контакте с испанским клубом и шансы на успех этой сделки журналист расценивает как хорошие. При этом итальянскому клубу ещё предстоит достичь соглашения с самим игроком.
Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Миранчуке, однако «железнодорожники» рассчитывают получить за игрока не менее € 20 млн.
Браим Диас стал игроком мадридского «Реала» в январе 2019 года, перейдя из английского «Манчестер Сити» за € 17 млн. В прошедшем сезоне он провёл за «сливочных» 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.
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