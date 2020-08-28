ЦСКА объявил о трансфере Эджуке

Нападающий «Херенвена» Чидера Эджуке перешёл в ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Красно-синие подписали с форвардом 4-летний контракт. Ранее нигериец успешно прошёл медобследование. Добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» — говорится в сообщении.
«Чемпионат» первым сообщал, что ЦСКА заинтересован в трансфере нигерийского нападающего «Херенвена».
Год назад Эджуке перебрался в «Херенвен» из норвежского клуба «Волеренга» за € 2 млн. В сезоне-2019/2020 футболист вышел на поле 25 раз, отметившись девятью голами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 5,5 млн.
По информации Leeuwarder Courant, стоимость перехода нигерийского вингера в ЦСКА составила € 12 млн. Часть средств достанется предыдущей команде футболиста.
- 28 августа 2020
-
19:55
-
19:44
-
19:33
-
19:30
-
19:22
-
19:17
-
19:07
-
19:04
-
18:59
-
18:55
-
18:53
-
18:44
-
18:36
-
18:24
-
18:10
-
17:56
-
17:50
-
17:37
-
17:33
-
17:20
-
17:15
-
17:03
-
16:44
-
16:39
-
16:31
-
16:16
-
16:06
-
15:55
-
15:34
-
15:29
-
15:26
-
15:17
-
14:58
-
14:46
-
14:42