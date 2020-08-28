ЦСКА объявил о трансфере Эджуке

Нападающий «Херенвена» Чидера Эджуке перешёл в ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Красно-синие подписали с форвардом 4-летний контракт. Ранее нигериец успешно прошёл медобследование. Добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» — говорится в сообщении.

«Чемпионат» первым сообщал, что ЦСКА заинтересован в трансфере нигерийского нападающего «Херенвена».

Год назад Эджуке перебрался в «Херенвен» из норвежского клуба «Волеренга» за € 2 млн. В сезоне-2019/2020 футболист вышел на поле 25 раз, отметившись девятью голами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 5,5 млн.

По информации Leeuwarder Courant, стоимость перехода нигерийского вингера в ЦСКА составила € 12 млн. Часть средств достанется предыдущей команде футболиста.