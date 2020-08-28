«Ньюкасл» и «Фулхэм» пытаются купить Игуаина

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, сообщает Corriere Dello Sport.

Туринский клуб хочет продать аргентинца в клуб АПЛ. Приобрести Игуаина сейчас пытаются лондонский «Фулхэм» и «Ньюкасл Юнайтед». За развитием ситуации наблюдают лондонский «Вест Хэм Юнайтед» и бирмингемская «Астон Вилла». Также существует вариант с продолжением карьеры Игуаина в Катаре.

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ранее сообщил, что Гонсало Игуаин покинет туринский клуб, отметив, что это общее решение клуба и игрока.

Игуаин забил 66 голов и отдал 16 результативных передач в 149 матчах за туринский «Ювентус». В составе «Ювентуса» аргентинец — чемпион Италии (сезон-2016/2017, 2017/2018, 2019/2020) и обладатель Кубка страны (сезон-2016/2017, 2017/2018).