«Ньюкасл» и «Фулхэм» пытаются купить Игуаина

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, сообщает Corriere Dello Sport.
Туринский клуб хочет продать аргентинца в клуб АПЛ. Приобрести Игуаина сейчас пытаются лондонский «Фулхэм» и «Ньюкасл Юнайтед». За развитием ситуации наблюдают лондонский «Вест Хэм Юнайтед» и бирмингемская «Астон Вилла». Также существует вариант с продолжением карьеры Игуаина в Катаре.
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ранее сообщил, что Гонсало Игуаин покинет туринский клуб, отметив, что это общее решение клуба и игрока.
Игуаин забил 66 голов и отдал 16 результативных передач в 149 матчах за туринский «Ювентус». В составе «Ювентуса» аргентинец — чемпион Италии (сезон-2016/2017, 2017/2018, 2019/2020) и обладатель Кубка страны (сезон-2016/2017, 2017/2018).
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