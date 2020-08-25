Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пирло сообщил, что Игуаин уйдёт из «Ювентуса»

Пирло сообщил, что Игуаин уйдёт из «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что аргентинский нападающий Гонсало Игуаин покинет туринский клуб.

«Я говорил с Игуаином. Это человек, которым я восхищаюсь. Он провёл важный период своей карьеры в „Ювентусе“ и проявил себя, как отличный футболист. Но мы решились, что наши пути должны разойтись. Этот период подходит к концу. Мы обстоятельно пообщались и пришли к общему решению.

Что касается Хедиры, у него травма. Посмотрим, когда Сами станет лучше», — приводит слова Пирло Football Italia.

Игуаин забил 66 голов и отдал 16 результативных передач в 149 матчах за туринский «Ювентус». В составе «Ювентуса» аргентинец — чемпион Италии (сезон-2016/2017, 2017/2018, 2019/2020) и обладатель Кубка страны (сезон-2016/2017, 2017/2018).

«Ювентус» работает над расторжением контрактов Игуаина и Хедиры
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020