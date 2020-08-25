Пирло сообщил, что Игуаин уйдёт из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что аргентинский нападающий Гонсало Игуаин покинет туринский клуб.

«Я говорил с Игуаином. Это человек, которым я восхищаюсь. Он провёл важный период своей карьеры в „Ювентусе“ и проявил себя, как отличный футболист. Но мы решились, что наши пути должны разойтись. Этот период подходит к концу. Мы обстоятельно пообщались и пришли к общему решению.



Что касается Хедиры, у него травма. Посмотрим, когда Сами станет лучше», — приводит слова Пирло Football Italia.

Игуаин забил 66 голов и отдал 16 результативных передач в 149 матчах за туринский «Ювентус». В составе «Ювентуса» аргентинец — чемпион Италии (сезон-2016/2017, 2017/2018, 2019/2020) и обладатель Кубка страны (сезон-2016/2017, 2017/2018).