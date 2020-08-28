Александр Кержаков: со времён футбольной карьеры никаких претензий к Еськову не осталось

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошёл проверку на полиграфе.

«Со времён футбольной карьеры никаких претензий к Еськову у меня не осталось. Ничего особенного припомнить не могу. В целом старался и стараюсь не предъявлять их судьям. Они занимаются своим делом, а мы — своим», — цитирует Кержакова RT.

Как сообщалось ранее, в отношении Еськова в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности он не вернётся.



Напомним, Еськов обслуживал матч первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» в качестве видеопомощника главного арбитра Василия Казарцева. Красно-белые в ходе матча выигрывали со счётом 2:0, но «Сочи» ушёл от поражения благодаря двум голам с пенальти.