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Александр Кержаков: со времён футбольной карьеры никаких претензий к Еськову не осталось

Александр Кержаков: со времён футбольной карьеры никаких претензий к Еськову не осталось
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошёл проверку на полиграфе.

«Со времён футбольной карьеры никаких претензий к Еськову у меня не осталось. Ничего особенного припомнить не могу. В целом старался и стараюсь не предъявлять их судьям. Они занимаются своим делом, а мы — своим», — цитирует Кержакова RT.

Как сообщалось ранее, в отношении Еськова в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности он не вернётся.

Напомним, Еськов обслуживал матч первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» в качестве видеопомощника главного арбитра Василия Казарцева. Красно-белые в ходе матча выигрывали со счётом 2:0, но «Сочи» ушёл от поражения благодаря двум голам с пенальти.

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