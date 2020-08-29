«Фенербахче» оригинальным видео объявил о переходе Эннера Валенсии

«Фенербахче» объявил о трансфере нападающего Эннера Валенсии.

Как сообщается на официальном сайте клуба, контрактное соглашение с футболистом было подписано на три года.

«Добро пожаловать» Эннер Валенсия в нашу семью. Желаем ему много побед и выигранных турниров в нашем клубе», — говорится в заявлении на официальном сайте «Фенербахче».

Новость о переходе Валенсии турецкий клуб сопроводил оригинальным видео.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Фенербахче.

Последним клубом Валенсии был «Тигрес». В прошлом сезоне он провёл за этот клуб 27 матчей в рамках чемпионата Мексики, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Ранее Эннер Валенсия защищал цвета «Вест Хэма» и «Эвертона»