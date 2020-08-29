Алекс Крал: «Спартак» стал сильнее за этот год. К этому сезону мы готовы лучше

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал ответил на вопрос, в чём он стал сильнее за год пребывания в России, а также поделился мыслями о прогрессе команды.

«В первую очередь я стал сильнее тактически. Мой функционал расширился за счёт того, что играю опорником, а не «восьмёркой», как раньше. Прибавил в единоборствах.



«Спартак», безусловно, стал сильнее за этот год. К этому сезону мы готовы лучше. Состав сейчас примерно тот же самый, что был в момент появления Доменико. При этом команда стала сыграннее, и последние матчи это доказывают. А новые игроки помогут нам прибавить ещё.



Мало забиваем в позиционных атаках? У нас классно получаются контратаки, и логично этим пользоваться. Со стандартов тоже забиваем. Не так уж всё плохо», — цитирует Крала пресс-служба клуба.