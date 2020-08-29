Робертсон: надеюсь, Месси не забьёт ни одного гола в АПЛ
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон выразил надежду, что аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси останется в каталонском клубе.
«Честно говоря, надеюсь, что Месси не забьёт ни одного гола в английской Премьер-лиге, потому что останется в „Барселоне", — приводит слова Робертсона ESPN FC.
Напомним, Месси сообщил „Барселоне“ о желании покинуть клуб. «Горожане» являются главными претендентами в борьбе за аргентинского футболиста. «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать форварда лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель Месси рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.
«Барселона» отказалась от юридической фирмы, посоветовавшей Месси уйти свободным агентом
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