«Барселона» отказалась от юридической фирмы, посоветовавшей Месси уйти свободным агентом

«Барселона» расторгла контракт с юридической фирмой Cuatrecasas, сообщает Football Espana.
Отношения прекращены из-за того, что представители компании посоветовали нападающему и капитану каталонской команды Лионелю Месси покинуть клуб в качестве свободного агента.
Сообщалось, что Месси ещё в июле говорил руководству, что собирается покинуть клуб. Все контакты были неформальными. Для отъезда капитана требовался официальный и юридический документ, поэтому его адвокаты прислали факс лишь в прошлый вторник.
«Горожане» являются главными претендентами в борьбе за аргентинского игрока. «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.
- 29 августа 2020
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