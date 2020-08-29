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«Барселона» отказалась от юридической фирмы, посоветовавшей Месси уйти свободным агентом

«Барселона» отказалась от юридической фирмы, посоветовавшей Месси уйти свободным агентом
Футбол / Испания 0

«Барселона» расторгла контракт с юридической фирмой Cuatrecasas, сообщает Football Espana.

Отношения прекращены из-за того, что представители компании посоветовали нападающему и капитану каталонской команды Лионелю Месси покинуть клуб в качестве свободного агента.

Сообщалось, что Месси ещё в июле говорил руководству, что собирается покинуть клуб. Все контакты были неформальными. Для отъезда капитана требовался официальный и юридический документ, поэтому его адвокаты прислали факс лишь в прошлый вторник.

«Горожане» являются главными претендентами в борьбе за аргентинского игрока. «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать его лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте.

В «Барселоне» узнали о желании Месси покинуть клуб ещё в июле
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