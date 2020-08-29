Леонид Слуцкий заговорил на татарском языке

Пресс-служба казанского «Рубина» в «Твиттере» выложила видео, где главный тренер команды Леонид Слуцкий приглашает болельщиков на матч с «Тамбовом» на татарском языке.
«Леонид Викторович уже готов к праздничному дню! И даже выучил татарский язык. Завтра мы приглашаем всех на „Ак Барс Арену“, где в 18:00 состоится особенный матч в национальном татарском стиле! До встречи!» — сообщает пресс-служба клуба.
Встреча «Рубин» — «Тамбов» состоится 30 августа на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани… Начало — в 18:00 мск. Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков. Система VAR использоваться не будет.
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Тамбов» набрал всего три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Рубин» выиграл две встречи подряд (2:1 — с ЦСКА, 3:0 — с Уфой) и поднялся на 8-е место. Последний матч завершился нулевой ничьей.
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