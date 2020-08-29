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В матче «Рубин» – «Тамбов» заменён инспектор из-за сомнительного результата теста на COVID

В матче «Рубин» – «Тамбов» заменён инспектор из-за сомнительного результата теста на COVID
Футбол / РПЛ 0

29 августа была произведена замена инспектора в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» – «Тамбов» из-за сомнительного результата теста на коронавирус. Вместо Тараса Безубяка в состав судейской бригады включён Сергей Мартынов – сообщили представители Российского Футбольного Союза.

Встреча «Рубин» – «Тамбов» состоится 30 августа в 18:00 (мск) на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков, система VAR использоваться не будет.

«Тамбов» в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги набрал всего три очка и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. «Рубин» выиграл две встречи подряд (2:1 с ЦСКА и 3:0 с Уфой), поднявшись на восьмую строчку. Последный очный матч завершился нулевой ничьёй.

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