В матче «Рубин» – «Тамбов» заменён инспектор из-за сомнительного результата теста на COVID

29 августа была произведена замена инспектора в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» – «Тамбов» из-за сомнительного результата теста на коронавирус. Вместо Тараса Безубяка в состав судейской бригады включён Сергей Мартынов – сообщили представители Российского Футбольного Союза.



Встреча «Рубин» – «Тамбов» состоится 30 августа в 18:00 (мск) на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков, система VAR использоваться не будет.



«Тамбов» в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги набрал всего три очка и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. «Рубин» выиграл две встречи подряд (2:1 с ЦСКА и 3:0 с Уфой), поднявшись на восьмую строчку. Последный очный матч завершился нулевой ничьёй.