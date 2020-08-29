В матче «Рубин» – «Тамбов» заменён инспектор из-за сомнительного результата теста на COVID
29 августа была произведена замена инспектора в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» – «Тамбов» из-за сомнительного результата теста на коронавирус. Вместо Тараса Безубяка в состав судейской бригады включён Сергей Мартынов – сообщили представители Российского Футбольного Союза.
Встреча «Рубин» – «Тамбов» состоится 30 августа в 18:00 (мск) на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков, система VAR использоваться не будет.
«Тамбов» в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги набрал всего три очка и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. «Рубин» выиграл две встречи подряд (2:1 с ЦСКА и 3:0 с Уфой), поднявшись на восьмую строчку. Последный очный матч завершился нулевой ничьёй.
- 29 августа 2020
-
11:03
-
10:48
-
10:47
-
10:39
-
10:32
-
10:27
-
10:17
-
10:16
-
09:51
-
09:49
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
07:13
-
06:57
-
06:42
-
06:16
-
05:59
-
05:44
-
05:25
-
04:46
-
04:36
-
04:16
-
03:34
-
03:14
-
02:38
-
02:16
-
01:56
-
01:33
-
01:11
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:17
Партнерский контент