Арбитр Федотов: что такого мог сказать Лесовой на жёлтую? Какие-то обидчивые судьи пошли

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Лесового в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2, идёт второй тайм).

«Что такого Лесовой мог сказать Кобзеву на жёлтую карточку? Понял бы, если бы Лесовому сразу дали красную. Это означало бы, что было оскорбление. Но была показана жёлтая за неспортивное поведение. Да, Лесовой махал руками, но у нас все машут. Всем теперь жёлтые показывать? Какие-то обидчивые судьи пошли.



Что касается второго гола «Спартака», там всё правильно, офсайда не было. В моменте, когда после единоборства Умярова и Костадинова у второго пошла кровь, все было в рамках правил, обычная борьба», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.