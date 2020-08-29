«Ренн» обыграл «Монпелье» благодаря голу Камавинги и автоголу Ле Таллека

В матче 2-го тура чемпионата Франции «Ренн» одержал победу над «Монпелье». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



«Ренн» вышел вперёд на 22-й минуте, когда гол в свои ворота забил экс-полузащитник «Мордовии» Дамьен ле Таллек. На 43-й минуте был удалён Флоран Молле, и гости остались в меньшинстве. Во втором тайме главный судья уравнял составы, удалив Мартена Терье.



На 77-й минуте второй гол «Ренна» забил 17-летний полузащитник Эдуардо Камавинга. «Монпелье» ответил голом Гаэтана Лаборде в добавленное время.



В 1-м туре Лиги 1 «Ренн» сыграл вничью с «Лиллем», в двух матчах команда набрала 4 очка. Для «Монпелье» эта встреча стала первой в сезоне.