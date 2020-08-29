Подпалый: судейские ошибки привели к тому, что «Арсенал» играл в меньшинстве

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

«Настраивались взять очки, были готовы к этому. Понимали, что «Спартак» пойдёт большими силами, рассчитывали играть на стандартах, контратаках. Получалось. Но, считаю, судейские ошибки привели к тому, что мы играли в меньшинстве.

Лесовой? Судья неправильно расценил ситуацию, мяч ушёл от Крала. Это нормальная реакция футболиста. Да, не стоило так делать, но это судейская ошибка. Давать вот так жёлтую ни за что, потом красную. Лесовой замахнулся на арбитра? Надо разобрать момент.



Удавалось сдерживать соперника, готовились, но судейские ошибки, повторюсь, повлияли", — передаёт слова тренера «Арсенала» корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.