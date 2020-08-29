Соболев: Жиго подумал, что он вне игры, даже сказал нам: «Офсайд»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал результат матча с тульским «Арсеналом» (2:1) и гол Самуэля Жиго в концовке первого тайма.

«Если говорить о грустном, снова пропустили со стандарта. Хорошо, что быстро отыгрались и вышли вперёд. Второй тайм могли провести лучше. Забить один-два и спокойно заканчивать игру.



Жиго подумал, что он вне игры. Даже сказал нам: «Офсайд». Я ему говорю: «Всё было нормально». Но решили не праздновать раньше времени и дождаться решения VAR. Никакой неожиданности в первом месте «Спартака» нет. Мы очень неплохо играем. С каждой игрой лучше понимаем друг друга. Будем стараться побежать в каждом матче.



У нас завтра выходной. Не знаю, буду ли смотреть «Зенит» — «Локомотив». Ни за кого болеть не буду. Поддерживаю только «Спартак»», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.