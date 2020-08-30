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«Ницца» обыграла «Страсбург» благодаря дублю Дольберга

«Ницца» обыграла «Страсбург» благодаря дублю Дольберга
Футбол / Франция 0

В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» принимал «Ниццу». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 37-й минуте матча счёт открыл нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг, успешно реализовавший пенальти. Во втором тайме, на 59-й минуте, Дольберг оформил дубль и установил итоговый счёт встречи. Эта победа стала второй подряд для «Ниццы» в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.

«Ницца» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Страсбург» (0) — на 18-м месте. В следующем туре чемпионата Франции «Ницца» на выезде сыграет с «Монпелье», а «Страсбург» проведёт встречу с «Сент-Этьеном». Оба матча состоятся 12 сентября.

Франция - Лига 1. 2-й тур
29 августа 2020, суббота. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
0 : 2
Ницца
Ницца
0:1 Дольберг – 37' (пен)   0:2 Дольберг – 59'
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