«Ницца» обыграла «Страсбург» благодаря дублю Дольберга
В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» принимал «Ниццу». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 37-й минуте матча счёт открыл нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг, успешно реализовавший пенальти. Во втором тайме, на 59-й минуте, Дольберг оформил дубль и установил итоговый счёт встречи. Эта победа стала второй подряд для «Ниццы» в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.
«Ницца» набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Страсбург» (0) — на 18-м месте. В следующем туре чемпионата Франции «Ницца» на выезде сыграет с «Монпелье», а «Страсбург» проведёт встречу с «Сент-Этьеном». Оба матча состоятся 12 сентября.
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