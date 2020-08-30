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«Уфа» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Уфа» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 30 августа, состоится матч «Уфа» – «Динамо». Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Динамо».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери – Владимир Сельдяков (Балашиха).

Московское «Динамо» набрало 10 очков в 5 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (4) — на 13-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

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