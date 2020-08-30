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Румменигге: Тьяго Алькантара хочет покинуть «Баварию». Ожидаем предложения в ближайшие дни

Румменигге: Тьяго Алькантара хочет покинуть «Баварию». Ожидаем предложения в ближайшие дни
Футбол / Германия 0

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал возможный уход полузащитника Тьяго Алькантары из мюнхенского клуба.

«Тьяго, похоже, хочет нас покинуть. Рассчитываем получить предложение в ближайшие дни. Если всё произойдёт именно так, это будет болезненный момент», — приводит слова Румменигге Die Welt.

Сообщалось, что Алькантара может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Тьяго Алькантара — воспитанник «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне Тьяго принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча, а мюнхенская команда в очередной раз завоевала чемпионский титул. Действующий контракт Тьяго с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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