«Ливерпуль» не хочет платить «Баварии» за Тьяго Алькантару € 30 млн

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара не против перейти в «Ливерпуль» и уже согласовал условия четырёхлетнего контракта, однако красные не хотят платить за хавбека € 30 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".



Контракт футболиста с мюнхенцами истекает через пять месяцев, «Ливерпуль» планирует подписать Тьяго бесплатно. Сообщается, что клубы хотят найти решение, которое устроит все стороны.



Известно, что на трансфере футболиста настаивает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.



Алькантара является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне Тьяго принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча, а мюнхенская команда в очередной раз завоевала чемпионский титул. Действующий контракт Тьяго с мюнхенским клубом рассчитан до 2021 года.

«Ливерпуль» согласовал с Тьяго Алькантарой контракт на 4 года