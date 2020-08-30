Агент рассказал о деталях перехода Джордана Ларссона в «Спартак»

Агент Франко Камоцци рассказал о переходе нападающего Джордана Ларссона в «Спартак». Камоцци принимал участие в переговорах в качестве советника.
«В июле прошлого года „Спартак“ искал нападающего. Вторым в списке кандидатов после Понсе был Пушкаш, права на которого принадлежали «Интеру». Будучи хорошо знакомым с президентом клуба и его женой, предложил им, а затем и тренеру Кононову приобрести Джордана Ларссона. Его было легче заполучить с экономической точки зрения, чем Пушкаша, и это была более выгодная сделка. К тому же по характеристикам Ларссон подходил „Спартаку“.
В итоге сделка оказалась удачной, поскольку Джордан быстро влился в новый коллектив. Рад, что моя рекомендация сработала. Рад и за Соболева с Умяровым, которых я также рекомендовал", — приводит слова Камоцци Tuttomercatoweb.
- 30 августа 2020
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