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Донни ван де Бек сообщил партнёрам, что перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Донни ван де Бек сообщил партнёрам, что перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Полузащитник амстердамского «Аякса» Донни ван де Бек сообщил одноклубникам, что перейдёт в «Манчестер Юнайтед», утверждает Sport.es.

По данным источника, футболист на следующей неделе отправится в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и завершить переход в стан манкунианцев. Ранее сообщалось, что «Аякс» оценивает ван де Бека в € 55 млн. На хавбека также претендовала «Барселона», но каталонцы не смогли приобрести игрока, несмотря на просьбу нового главного тренера Рональда Кумана.

23-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов (22 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, отдал шесть результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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