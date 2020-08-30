Алексей Миранчук на прощание фотографируется с фанатами «Локомотива». Видео

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, который переходит в «Аталанту», после церемонии прощания на стадионе «РЖД Арена» пообщался с болельщиками команды.

Миранчук возле стадионе сфотографировался со всеми желающими. Болельщики пожелали Алексею удачи в новом клубе.

«Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договорённости о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда Алексей пройдёт медобследование.



Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Алексей дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе «Локомотива» Миранчук провёл 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз — Суперкубок страны.