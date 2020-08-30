Виктор Гончаренко — о победе над «Ахматом»: ЦСКА в кои-то веки повезло

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0).

«Если проследить, то мы немного провозились в Грозном, но результаты крупные были и в июле, и сейчас. Тем не менее оба матча были напряжёнными и результаты зависели от мелких деталей. Мы попали под очень хороший пресс, встречались с лучшей командой в атаке, но показали характер и в кои-то веки нам повезло.



Было много матчей, где у мы имели преимущество, по ударам и острым передачам, но одержать победу нам не удавалось. Сегодня нас заставили глубоко обороняться и не давали поднять голову, чтобы провести атаки. Но мы провели, забили второй гол и решили матч.

Ту работу, которую проделывает Тикнизян на тренировках, и те качества, которые он показывает, нам очень подходят. Он умеет обострять игровые ситуации и заслужил место в составе с первых минут", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.