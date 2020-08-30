Судья Федотов: следовало назначить пенальти в ворота ЦСКА за игру Щенникова рукой

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче «Ахмат» — ЦСКА (0:1, идёт второй тайм).

«На 41-й минуте следовало назначить одиннадцатиметровый удар в ворота ЦСКА за игру Щенникова рукой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — ЦСКА.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду входят ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).



«Ахмат» набрал в 5 матчах 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (7) — на 9-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).