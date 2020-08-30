Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Судья Федотов: следовало назначить пенальти в ворота ЦСКА за игру Щенникова рукой

Судья Федотов: следовало назначить пенальти в ворота ЦСКА за игру Щенникова рукой
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче «Ахмат» — ЦСКА (0:1, идёт второй тайм).

«На 41-й минуте следовало назначить одиннадцатиметровый удар в ворота ЦСКА за игру Щенникова рукой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — ЦСКА.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду входят ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).

«Ахмат» набрал в 5 матчах 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (7) — на 9-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020