Соболев и Фомин вызваны в сборную России

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Спартака» Александр Соболев вызваны в сборную России.

«Сегодня в составе национальной сборной России, которая в Новогорске ведёт подготовку к матчам Лиги наций против Сербии и Венгрии, произошли изменения. Вызовы в команду получили полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Спартака» Александр Соболев. 31 августа подопечные Станислава Черчесова проведут в Новогорске очередную тренировку, начало в 11:30», — говорится в официальном «твиттере» российской национальной команды.

В составе сборной России Соболев заменит нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко, а Фомин — полузащитника «Монако» Александра Головина. Оба футболиста получили травмы и выбыли из строя на несколько недель.