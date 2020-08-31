Алекс Крал: «Спартак» бьётся за титул, а не сражается с «Зенитом» или другими клубами

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал после домашней победы в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги над тульским «Арсеналом» (2:1) выразил мнение о старте команды в текущем турнире.
«Мы отлично стартовали в этом чемпионате. Если бы в прошлом сезоне мы реализовывали свои моменты, то занимали бы такие же позиции, как сейчас. Теперь мы забиваем голы и, надеюсь, будем продолжать это делать. Готовы ли мы сражаться с «Зенитом»? Мы не сражаемся с «Зенитом» или каким-либо другим клубом: «Спартак» бьется за титул», — цитируют Крала «Известия».
Напомним, что 22-летний Крал стал игроком «Спартака» прошлым летом, перейдя из пражской «Спарты» за € 12 млн. В прошлом сезоне он провёл 32 матча за красно-белых во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. В текущем сезоне на его счету также одна голевая передача в 6 играх РПЛ.
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