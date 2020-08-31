Хозяин хинкальной в Москве прокомментировал нападение на фанатов «Зенита» в его заведении

Мураз Мурадов, хозяин хинкальной в Москве, прокомментировал ситуацию с нападением на фанатов «Зенита», произошедшем в его заведении вчера, 30 августа.

«Тут не о чем даже говорить. Я не писал заявление в полицию. Сейчас я буду судиться с теми, кто про это написал. Вместо меня пишут чушь. Зачем подавать заявление? Ничего особенного не было», — приводит слова Мурадова Sport24.

Сообщалось, что нападавшими могли быть фанаты «Локомотива», так как игра между этими командами состоялась в Москве накануне. Фанаты «Зенита» сказали, что никакого вреда им не причинили, и уехали из кафе, даже не дожидаясь врачей.

Матч завершился со счётом 0:0. «Зенит», набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на седьмом месте.