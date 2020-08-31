Ракитич подпишет контракт с «Севильей» до 2023 года. Он уже проходит медосмотр

«Севилья» достигла соглашения с «Барселоной» о трансфере полузащитника Ивана Ракитича, сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

По данным источника, хавбек уже проходит медицинский осмотр для «Севильи». Сообщается, что хорват сам попросил руководство «Барселоны» отпустить его. Контракт с «Севильей» будет рассчитан до 2023 года.

Ракитич выступал в составе «Севильи» с 2011 по 2014 год, а до этого защищал цвета «Шальке» и «Базеля». Контракт игрока с «Барселоной» действителен до лета 2021 года.

В сезоне-2019/2020 Ракитич провёл 42 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором одного забитого мяча и отдал пять результативных передач.

Сообщалось, что хорват пойдёт на двукратное понижение зарплаты ради возвращения в «Севилью».