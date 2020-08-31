Ракитич подпишет контракт с «Севильей» до 2023 года. Он уже проходит медосмотр
«Севилья» достигла соглашения с «Барселоной» о трансфере полузащитника Ивана Ракитича, сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
По данным источника, хавбек уже проходит медицинский осмотр для «Севильи». Сообщается, что хорват сам попросил руководство «Барселоны» отпустить его. Контракт с «Севильей» будет рассчитан до 2023 года.
Ракитич выступал в составе «Севильи» с 2011 по 2014 год, а до этого защищал цвета «Шальке» и «Базеля». Контракт игрока с «Барселоной» действителен до лета 2021 года.
В сезоне-2019/2020 Ракитич провёл 42 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором одного забитого мяча и отдал пять результативных передач.
Сообщалось, что хорват пойдёт на двукратное понижение зарплаты ради возвращения в «Севилью».
Иван Ракитич близок к возвращению в «Севилью». Он пойдёт на двукратное понижение зарплаты
- 31 августа 2020
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