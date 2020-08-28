Иван Ракитич близок к возвращению в «Севилью». Он пойдёт на двукратное понижение зарплаты

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич близок к подписанию контракта с «Севильей», сообщает Sport.es.

По данным источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. «Севилья» готова предложить хорвату контракт на три или четыре года, однако футболисту придётся пойти на двукратное понижение зарплаты — с € 8 млн до € 3,7 млн. При этом Ракитич станет самым высокооплачиваемым игроком в «Севилье».

Ракитич выступал в составе «Севильи» с 2011 по 2014 год, а до этого защищал цвета «Шальке» и «Базеля». Контракт игрока с «Барселоной» действителен до лета 2021 года.

В сезоне-2019/2020 Ракитич провёл 42 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором одного забитого мяча и отдал пять результативных передач.